video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمين دار الإفتاء: إرهابى منطقة الدرب الأحمر "مجرم من كلاب أهل النار"

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:25 ص
أمين دار الإفتاء: إرهابى منطقة الدرب الأحمر "مجرم من كلاب أهل النار" الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من يقتل الناس بالتفجير وما يشبه ذلك هو مجرم من كلاب أهل النار، ومن المفسدين فى الأرض، وقد فعل أبشع أنواع الإجرام بقتل الأبرياء دون جريرة.
 
وأضاف ممدوح، لـ"اليوم السابع" أن فاعل تفجيرات الأمس فى حى الأزهر التى قتلت الأبرياء من المدنيين فاسد المعتقد، يقتل خلق الله بدون سبب متوهما أفكارا مغلوطة أدت إلى قتل أبرياء.
 
وأوضح ممدوح، أن علامة الإيمان عند المؤمن هو عصمة دماء الأبرياء، فكيف لهذا الإرهابى ومن على فكره أن يدعى الإيمان وهو يقتل برئ ومن علامة الإيمان الحافظ على الأبرياء، لافتا إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم: "الإيمان قيد الفك".
 
من جانبه أدان الدكتور شوقى علام - مفتي الجمهورية - العملية الإرهابية الخسيسة التى قام بها انتحارى فجر نفسه بالقرب من الجامع الأزهر الشريف، بعد محاولة فاشلة لزرع عبوة ناسفة، حيث رصدته قوات الأمن، مما أسفر عن وقوع ضحايا.
 
وأكد مفتى الجمهورية، أن جماعات التطرف والإرهاب يقلقها ما وصلت إليه البلاد من استقرار، ويسعون بشتى الطرق لزعزعة الأمن فى نفوس المصريين، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل كيدهم فى نحورهم، ويردهم مخزيين.
 
وأضاف فضيلته أن على الشعب المصرى أن يقفوا سويًا ضد أعداء الوطن، وأن يتعاونوا مع رجال الأمن من أجل صد عدوانهم الغادر لنكون جميعًا درع أمان لمصرنا الغالية.
 
وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كيد الخائنين.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. لحظة تمشيط خبراء المفرقعات لمنطقة حادث تفجير الدرب الأحمر الإرهابى

نادى القضاة يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابى ويؤكد: ندعم رجال الشرطة

صور.. العثور على مواد متفجرة داخل مسكن إرهابى الدرب الأحمر

تداول 371 شاحنة بضائع و25 سيارة بموانئ البحر الأحمر

رجال الأمن

تفجيرات الازهر

الافتاء

كلاب النار

الدرب الاحمر




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فوزى الدخاخنى

اتقوا الله

من اين تعلم انه من اهل النار اتقوا الله لعل الله يغفر له و يدخله الجنة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة