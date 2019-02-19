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أمن الوادى الجديد يضبط موظفة بحوزتها 11 قطعة حشيش وأقراص مخدرة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:52 م
أمن الوادى الجديد يضبط موظفة بحوزتها 11 قطعة حشيش وأقراص مخدرة حملة أمنية - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط موظفة بحوزتها 11 قطعة حشيش واأراص مخدرة ومبلغ مالي 4700 جنيه وهاتف محمول، حيث اعترفت بحيازتها بقصد الاتجار، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 899 جنح قسم الخارجة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد،  من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام موظفة بإحدى المصالح الحكومية بالمحافظة بحيازة كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، بقصد الاتجار، وبعد ثبوت صحة التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة العميد جودت عبدالجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبدالباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب أحمد الأبيض، معاون مباحث القسم، مم ضبط المتهمة وهي "م. ا" 46 سنة، موظفة بالقطاع الحكومي، ومقيمة بمدينة الخارجة، وبخوزتها 11 قطعة حشيش واقراص مخدرة ومبالغ مالية .
 
 
تم تحرير المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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