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أسعار الذهب ترتفع فى مصر 5 جنيهات وعيار 21 بـ651 جنيها للجرام

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:23 م
أسعار الذهب ترتفع فى مصر 5 جنيهات وعيار 21 بـ651 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى مصر بالتعاملات المسائية اليوم بقيمة 5 جنيهات، عقب صعود سعر الأوقية بنسبة 1.3% لتسجل 1335 دولار وهو أعلى سعر للذهب منذ أكثر من 10 أشهر.

وسجل سعر جرام الذهب فى مصر لعيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة بمصر 651 جنيها للجرام وهو أعلى سعر للذهب منذ النصف الأول للعام الماضى 2018.

أسعار الذهب فى مصر اليوم أصبحت كالتالى:

عيار 24 سجل اليوم 744 جنيها.

عيار 21 سجل اليوم 651 جنيها.

عيار 18 سجل اليوم 558 جنيها.

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5208 جنيها.

أوقية الذهب: 1335 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها "اليوم السابع"، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص "اليوم السابع" على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

 

 


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