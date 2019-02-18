video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل: الرئيس كلف بالانتهاء من الشباك الواحد بموعد أقصاه 30 يونيو 2020

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:42 م
وزير النقل: الرئيس كلف بالانتهاء من الشباك الواحد بموعد أقصاه 30 يونيو 2020 الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بملف تطوير الأداء الجمركى بنفسه، وأصدر تكليفات واضحة للانتهاء من منظومة الشباك الواحد فى موعد أقصاه 30 يونيو 2020، خاصة إننا نسمع عن منظومة الشباك الواحد منذ 20 عاما "ومعملناش فيها حاجة".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الأثنين برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لنظر عدد من طلبات الإحاطة فى مقدمتها ما يتعلق بالحاجة إلى وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ البحرية المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطنى، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات.

 

وأضاف عرفات، أن المشاكل الموجودة بالموانى والأداء الجمركى والتى تتسبب فى تعطل البضاعة بالجمارك تؤثر بطبيعة الحال على أسعار السلع بالأسواق، وبالتالى فالهدف بالأساس خطة تطوير هذه الموانئ هو وصول أسعار السلع بشكل صحيح للمواطنين، لذلك سيكون لدينا قريبا لأول مرة مخطط عام استراتيحى كامل للموانئ المصرية.

 

وحول نسبة الحوادث فى مصر، قال عرفات أن البعض يتحدث أن مصر الاول عالميا فى عدد حوادث الطرق وهذا أمر غير صحيح على الاطلاق، بل على العمس انخفضت نسبة الحوادث بعد شبكة تطوير الطرق من 13.7  لكل 100 ألف لتصبح 9.7  لكل 100 ألف، ومع عملية تطوير الطرق سيتم تخفيض هذه النسبة لأكثر من ذلك لذلك تستعد وزارة النقل بالتعاون مع القوات المسلحة لتفيعيل نظام جديد لمراقبة الطرق وإدارتها للحفاظ ايضا على حجم الاستثمارات التى تم ضخها فيها.

 


إضافة تعليق

مجلس النواب

البرلمان

وزير النقل

جمرك

مصر

الطرق

خبر

اخبار اليوم




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة