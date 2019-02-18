وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يسلمان 750 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، 750 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

كما تم طرح 1345 فرصة عمل بالمنشآت والفنادق للشباب، منها 502 فرصة لذوى الاحتياجات الخاصة تتناسب مع كل منهم، بحد أدني للأجور 1700 جنيه ، وأقصى 2500 جنيه، بحضور محمد عبد الرحمن مدير مديرى القوى العاملة بالمحافظة.

وأكد الوزير أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب وذوى الاحتياجات الخاصة لتحقيق حياة كريمة لهم تتوافق مع مباردة الرئيس "حياة كريمة".

وأكد "سعفان" أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" التي سجلت خلال شهرين حصراً لـ 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى ، التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.

وقال "سعفان" إن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها،حيث تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلي الأخص في حالة وفاة العامل والعجز الكلى والجزئي الناتج عن إصابة عمل ، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء ، والزواج والمولود، بالإضافة إلي 4 منح أعياد الأضحى ، والفطر ، والعمال ، والمولد النبوي بإجمالي 800 جنيه .

كشف الوزير عن قيام الوزارة بتغير ثقافة العمالة غير المنتظمة للتأمين علي أنفسهم ، بالاتجاه للتأمين الاجتماعي النوعي ، حيث يتكلف العامل شهريا 48 جنيها فقط ، حتي يضمن له معاشا، مشيرا أنه سيبدأ ذلك في 3 محافظات أسوان والمنوفية ، وجنوب سيناء بحيث يتم في احتفالات المحافظة في مارس المقبل الاحتفال بالتأمين علي هذه العمالة بالتعاون مع وزارة التضامن .

وأكد الوزير أنه بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية التي بلغت ما يزيد عن 8000 مشروع، فضلا عن 15300 مشروع منفذة وجاري ومخطط تنفيذها، بلغتحجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذ1ه المشروع 3.45 تريليون جنيه.

وقال : إن قيام الدولة المصرية بإنشاء هذه المشروعات أدى إلي انخفاض في معدل البطالة في الربع الأخير من عام 2018 ليصل إلي 8.9% بعد أن كان 10% في الربع الثالث من العام نفسه، وذلك من إجمالي قوة العمل البالغة 28مليون فرد، بما نراه مشاهدًا ملموسًا من مشروعات قومية عملاقة.

ومن جانبه قال اللواء خالد فودة : إنه تم استخراج شهادات أمان بجميع مدن المحافظة للعمالة المسجلة لدى إدارة العمالة غير المنتظمة، دون تحمل أي أعباء للجهات الأخرى، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود مع وزارة القوى العاملة، ممثلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، في هذا الشأن، ونشر التوعية الثقافية لديهم، لحثهم على استخراج شهادة "أمان" لما فيها من مميزات لهم، ولذويهم في حالة الوفاة.

وأهاب المحافظ جميع الجهات المسئولة بالعمل على زيادة الجهد، لاستكمال تلك المنظومة المهمة، للوصول إلى كافة العمال في جميع المواقع، لعمل وثائق لهم للحفاظ على حقوقهم.

وأكد المحافظ استعداد المحافظة لتحمل استخراج شهادة أمان للعمالة التى لم يتم استخراج شهادات لها ، مهما بلغ العدد أو الثمن، وذلك دعما لهذه الفئة.

وكان المحافظ قد رحب في بداية كلمته بوزير القوي العاملة على راض الفيروز مدينة شرم الشيخ ، مدينة السلام العالمي، ذاكرا أن جنوب سيناء تعتبر أحدث محافظة ، مشيرا إلى أن نشأتها ترجع إلى 39 عاما، وتبلغ مساحتها 31 أف كيلومتر تقريبا ، فضلا عن 600 كيلو متر شواطئ.

وفى نفس السياق كشف محمد عبد الرحمن، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، عن أن المديرية قامت بتسجيل 4013 عاملا غير منتظم يعملون بقطاع المقاولات بمدن المحافظة إلكترونيا، وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحة.

وأشار إلى أن المديرية قامت أيضا بصرف مساعدات مالية فى الأعياد وحالات الزواج والمرض والإصابة والوفاه للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية بلغت 2 مليون و571 ألفا و890 جنيها لـ 7302 عامل.

كما سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عددا من عقود العمل لذوي الاحتياجات بفنادق شرم الشيخ، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، بحضور محمد عبد الرحمن مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوفير فرص للتدريب من أجل التشغيل لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال 38 مركزا ثابتا، فضلا عن 13 وحجة متنقلة تجوب القرى والنجوع تابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن عمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوى القدرات الخاصة، والتنسيق مع المحافظين للبدء فى تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة.

وفي ختام كلمته وجه "سعفان" كل التحية والتقدير لهذه الفئة، مؤكدا أن كل ما يقدم ليس من أشخاص، أنما هو من مصر ، لما يستحقه ذوى الاحتياجات الخاصة، اعترافا بقيمتهم وقدرتهم على العمل.

وعرض قبل تسليم العقود تاتا شو لتجربة فندق هيلتون الشلالات لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة المؤهلين بالقطاع الخاص بالمحافظة، فضلا عن الحالات إنسانية من المعاقين.