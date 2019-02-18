وزير التنمية المحلية يجتمع بـ4 محافظين لمناقشة منظومة النظافة

كتب – اشرف عزوز

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، سلسلة من الاجتماعات مع محافظى المنيا والوادى الجديد والقليوبية والدقهلية، لمتابعت آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمحافظات، وذلك تمهيداً لعرض خطة قابلة للتطبيق علي السيد رئيس الجمهورية .

وشدد اللواء شعراوى خلال اللقاءات مع المحافظين، على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن مع المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة، لتغيير الصورة الحالية في الشارع المصرى، مؤكداً على أهمية دور القطاعين العام والخاص وغير الرسمي في منظومة النظافة، والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية والمشاركة المجتمعية لتحقيق النجاح المطلوب، وقال أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لجميع المحافظات للإرتقاء بمنظومة النظافة بها، والعمل على الحد من التلوث وتشجيع إنشاء شركات شبابية صغيرة، وتشديد الرقابة الصارمة على قيام كل شركة بالأعمال المنوطة بها .

واستعرض اللواء محمود شعراوى خلال اجتماعه، مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، آخر المستجدات بشأن منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمحافظة .

وأشار الوزير، إلي أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما قامت به محافظة المنيا من إزالة للتراكمات من 6 مقالب بالمحافظة، مؤكداً إزالة 175 ألف طن، كما تم إعادة تنظيم وتشجير وتجميل كل من قري بني مهدي ودمشيط، وناقش الاجتماع متطلبات المحافظة وأهمها إنشاء مصنعين لتدوير القمامة في سمالوط والمنيا، ورفع كفاءة مصنع ملوي لكي يتسني تدوير 1800طن/يوم، وإنشاء مركز إنقاذ سريع يمكن من خلاله التدخل السريع وقت الحاجة في مراكز المحافظة التسعة .

وأوضح الوزير، إنه تم خلال اللقاء، بحث إجراءات دعم البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظة، خاصة منظومة الجمع المنزلي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة المنيا، و 240 جمعية أهلية وكذا رفع كفاءة المدافن الصحية الموجودة، والتدابير المالية اللازمة للمنظومة لضمان استمراريتها، وعدم توقفها، وشركات النظافة الراغبة في العمل بالمحافظة وتوفير الموارد المالية ، كما بحث الاجتماع أيضاً تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية النظافة ودورها في تحسين الوضع الصحى للمواطنين، والإرتقاء بالمستوى الحضارى لكل موقع بالمحافظة .

وخلال لقاء الوزير، مع الدكتو علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، تم مراجعة إجراءات خطة المحافظة بشأن الجمع والمحطات الوسيطة في طوخ واحتياجاتها للتشغيل، وكذا إنشاء محطة وسيطة بقطاوي والفترة الزمنية للإنشاء لدخولها المنظومة، وكذا موقف الاحتياجات من مصانع التدوير المقترحة بجانب المصنع الحالي في عرب العليقات، وموقف المدافن الصحية في عرب العليقات، والمدفن المقترح إقامته في العبور الجديدة والمخصص له 65 فدان، مع بحث فرص تعظيم الموارد المالية للمحافظة في تمويل منظومة النظافة ومواجهة ظاهرة النباشين .

واستعرض الوزير خلال لقائه، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التصور المقترح لتحسين وتطوير منظومة المخلفات، ومصنع التدوير في الخارجة بطاقة 160طن/يوم، وإنشاء محطات وسيطة ومدافن صحية في مراكز المحافظة للتخلص من 252 طن يومياً، وتشجيع الاستثمار في مجال التخلص الآمن من المخلفات وتدوير مخلفات النخيل في المحافظة .

وأشار اللواء شعراوي، أن اللقاء مع محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، بحث إجراءات خدمات الجمع والنقل سواء من خلال الوحدات المحلية أو الشركة المتخصصة لتقديم خدمات المعالجة، والتخلص الآمن من كميات القمامة التي تصل إلي 3500 طن/ يوم، لافتاً إلي أنه تم رفع كفاءة وتأهيل 5 مصانع بنطاق المحافظة، كما يجري إنشاء مدفن صحي علي مساحة 50 فدان بناحية كلابشو بمركز بلقاس، للتخلص الآمن من مرفوضات ناتج المعالجة، وقال انه يجري العمل لإغلاق 9 مقالب عشوائيى غلقاً نهائياً.

واستعرض الاجتماع، متطلبات المحافظة لدعم منظومة النظافة، وأهمها توفير العمالة المدربة و إنشاء محطات وسيطة بالمدن والقري غير المخدومة بالمصانع، والتكلفة المالية اللازمة لذلك، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم وتفعيل المنظومة ورفع الوعي لدي المواطنين.