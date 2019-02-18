وزير التعليم ينشر فيديو لطلاب أولى ثانوى يشرح آلية الدخول على بنك المعرفة

كتب محمود طه حسين

نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يشرح كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم (LMS) المتاح على موقع بنك المعرفة المصرى من خلال تابلت أولى ثانوى.

وأوضح الفيديو أنه للدخول على نظام إدارة التعلم (LMS) يمكن الدخول على جوجل كروم، ثم كتابة الرابط التالى:-

lms.ekb.eg ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول باستخدام بنك المعرفة المصرى، ثم يتم كتابة الايميل وكلمة السر الخاصين ببنك المعرفة المصرى.

وذكر الفيديو أن هناك طريقة أخرى للدخول على نظام إدارة التعلم، من خلال الدخول على بنك المعرفة المصرى، ثم الدخول على صفحة المصادر واختيار وزارة التربية والتعليم.

وتابع الفيديو التوضيحى، أنه بمجرد الدخول سيجد الطالب شاشة مساحة العمل، التى توضح للطالب الدروس التى من المفترض أن يذاكرها خلال الأسبوع الجارى والدروس المتأخرة من الأسابيع الماضية، والدروس المقرر مذاكرتها خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف أنه إذا ضغط الطالب على أيقونة الدليل الدراسى ستفتح شاشة المواد المتاحة، وكل مادة سيجد فيها الطالب كتاب الوزارة بالإضافة إلى محتوى إضافى أعده كبار الناشرين المشاركين لمساعدة الطالب على الاستيعاب، وأن الطالب سيجد أشكال مختلفة من الشرح سواء كان شرح كلامى أو فيديو أو أسئلة بسيطة.