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وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة مشروع الإسكان الاجتماعى ويشدد على سرعة التنفيذ

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:36 ص
وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة مشروع الإسكان الاجتماعى ويشدد على سرعة التنفيذ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى.
 
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف العام للمشروع، وشدد وزير الإسكان على ضرورة الانتهاء من التنفيذ فى أسرع وقت ممكن، وبأعلى جودة، لتسليم الوحدات لمستحقيها.
 
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: بلغت قيمة التمويل العقارى الممنوح للعملاء من خلال البنوك والشركات بالمشروع حتى الآن 20.4 مليار جنيه، بمتوسط 95 ألف جنيه للعميل الواحد، بخلاف 3.5 مليار جنيه تم تقديمها كدعم نقدى يُخصم من قيمة الوحدة لصالح العميل، بمتوسط 16.3 ألف جنيه للعميل الواحد.
 
وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بخدمة العملاء المتقدمين للحجز بالمشروع، وتتنوع الوسائل لتقديم المعلومة لهم، سواء من خلال مركز الاتصالات لتلقى مكالمات المواطنين، ومراكز خدمة العملاء بالمحافظات والمدن الجديدة، بجانب الموقع الإليكترونى للصندوق، وخدمة الرسائل (SMS)، موضحة أن مركز الاتصالات تلقى أكثر من 6.6 مليون مكالمة فى الفترة من منتصف عام 2015 وحتى الآن.​
 
 
 

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