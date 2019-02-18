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وزيرا الرى والزراعة يبحثان تذليل كل العوائق التى تواجه مشروعات الوزارتين

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:55 م
وزيرا الرى والزراعة يبحثان تذليل كل العوائق التى تواجه مشروعات الوزارتين الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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عقد مساء اليوم بوزارة الزراعة الاجتماع السابع عشر للجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، لبحث وتذليل العقبات التى تواجه مشروعات الرى والزراعة وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين فى مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتطوير الرى على المستوى الحقلى، وتطوير البحوث والدراسات والتكنولوجيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد فى تحديد أنواع الأراضى والمحاصيل التى تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع.

واستعرض الاجتماع - الذى استمر على مدار 3 ساعات متواصلة - العديد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين وتناول سبل تذليل كل العوائق التى تواجه مشروعات الزراعة والرى بما يعظم الاستفادة من تلك المشروعات ويحقق مردود إيجابى على كل المستويات.


وأكد الوزيران عزمهما على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارتين لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى، ووجه الوزيران قيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.


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