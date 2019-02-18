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نشر سيارات إغاثة وتجهيز غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:09 ص
نشر سيارات إغاثة وتجهيز غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة خدمات مرورية - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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بدأ اليوم الاثنين، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لسقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.


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