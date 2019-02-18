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موقع أمريكى: مستقبل النفط والغاز فى مصر مشرق للغاية

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:58 ص
موقع أمريكى: مستقبل النفط والغاز فى مصر مشرق للغاية حقل ظهر
كتبت ريم عبد الحميد
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أكد موقع "أويل برايس" الأمريكى المعنى بشئون الطاقة، أن مستقبل النفط والغاز فى مصر مشرق للغاية، مضيفا أن الامتيازات الكبرى التى فازت بها شركات الطاقة الدولية خلال معرض EGYPS 2019 الذى انعقد فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير، تظهر شهية كبرى لهذه الشركات فى تلك المنطقة المهمة الناشئة فى مجال الطاقة.

وأضاف الموقع فى تقرير له، أنه بعد سنوات من الركود الكبير بسبب استمرار مشكلات الأمن والمدفوعات، عاد الفراعنة مرة أخرى إلى "قمة الدورى"، ولم تعد المخاوف المتعلقة بالأمن فى الصحراء الغربية أو سيناء نقطة فاصلة للمستثمرين. ففى اليوم الثانى من المعرض، أدى الإعلان عن إصدار الشركة المصرية العامة للبترول لـ5 تراخيص  للتنقيب فى مناطق بحرية وبرية، إلى خلق مستقبل مشرق للغاية لمصر المنتجة للنفط والغاز.

وشدد التقرير على أن قصة نجاح حقل ظهر يمكن أن يتم تدعيمها بمزيد من النتائج الإيجابية من جهود الاستكشاف الحالية فى حقل نور البحرى، ولو تحققت التوقعات، فإنه سيكون هناك مركز جديد للغاز، يجمع الإنتاج الإسرائيلى والقبرصى بالبنية التحتية للغاز الطبيعى المسال فى مصر.

وتحدث التقرير عن الامتيازات التى أعلنتها الشركة القابضة للغاز الطبيعى خلال الأيام الماضية، وقال إنه فيما يتعلق بآفاق الغاز الطبيعى المصرى، فإن شركة إكسون موبيل الأمريكية التى لم تكن نشطة فى مصر لسنوات، عادت للدخول إلى مصر بالفوز  بمنطقة امتياز شركة  شمال شرق عامرية البحرية.

وأكد التقرير أنه لا ينبغى الاستهانة بعودة ظهور كبرى الشركات العملاقة فى مجال النفط، وقال إن الفترة الصعبة السابقة فى مصر كان لها تأثير سلبى للغاية على المشروعات الخاصة بالاستكشاف، لكن النجاح الحالى لشركة إينى الإيطالية التى تعمل فى حقل ظهر، وتحسن الأوضاع السياسية والأمنية قد غير هذا الظهور، ولفت التقرير إلى أن مشاركة شركتى شل وإكسون موبيل سيكون له تأثير كبير.

 


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