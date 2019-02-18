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مقتل 6 حوثيين إثر انفجار لغم أثناء زراعته بمدينة تعز اليمنية

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:59 م
مقتل 6 حوثيين إثر انفجار لغم أثناء زراعته بمدينة تعز اليمنية الحوثين
صنعاء )أ ش أ(
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لقي 6 عناصر من مسلحي ميليشيات الحوثي، اليوم الإثنين، مصرعهم قرب منطقة الربيعي بمدينة تعز جنوب غربي اليمن.

 

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر عسكري يمني قوله: إن المسلحين الحوثيين كانوا يزرعون ألغامًا غرب جبل المنعم المطل على منطقة الربيعي، مبينًا أن إحدى هذه الألغام انفجر فيهم خلال عملية تثبيته على الأرض؛ ما أدى إلى مصرعهم، مشيرًا إلى أن الحوثيين بدأوا بزراعة شبكات ألغام جديدة في ضواحي تعز.

 

هذا وتؤدي الألغام التي يزرعها الحوثيون، بطريقة عشوائية، إلى مقتل مئات المدنيين في مدينة تعز، فضلا عن إصابة المئات بإعاقات مستديمة.

 

 


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