مصر تستورد 5 أنواع من السيارات بقيمة 1.7 مليار دولار.. تعرف عليها

كتبت- هبة حسام

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استيراد مصر لـ 5 أنواع من السيارات بقيمة تجاوزت 1.722 مليار دولار، خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2018، وطبقا لتلك البيانات والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، تمثلت تلك الأنواع فى التالى:

1- سيارات ركوب، بقيمة 1.636 مليار دولار.

2- سيارات مصممة خصيصا للسير على الثلج، وسيارات خاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الجولف، بقيمة 3.859 مليون دولار.

3- سيارات خفيفة بعجلات مجهزة بمحركات احتراق داخلى، بقيمة 82.362 مليون دولار.

4- سيارات إسعاف وأخرى لنقل الموتى، بقيمة 214.043 ألف دولار.

5- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة بمحركات، بقيمة 13.935 ألف دولار.