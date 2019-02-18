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مصر تستورد 5 أنواع من السيارات بقيمة 1.7 مليار دولار.. تعرف عليها

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:00 ص
مصر تستورد 5 أنواع من السيارات بقيمة 1.7 مليار دولار.. تعرف عليها سيارة ركوب- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استيراد مصر لـ 5 أنواع من السيارات بقيمة تجاوزت 1.722 مليار دولار، خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2018، وطبقا لتلك البيانات والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، تمثلت تلك الأنواع فى التالى:

 

1- سيارات ركوب، بقيمة 1.636 مليار دولار.

2- سيارات مصممة خصيصا للسير على الثلج، وسيارات خاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الجولف، بقيمة 3.859 مليون دولار.

 

 

3- سيارات خفيفة بعجلات مجهزة بمحركات احتراق داخلى، بقيمة 82.362 مليون دولار.

4- سيارات إسعاف وأخرى لنقل الموتى، بقيمة 214.043 ألف دولار.

 

 

5- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة بمحركات، بقيمة 13.935 ألف دولار.


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