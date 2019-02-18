مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى السنطة بالغربية

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، داخل مصنع أعلاف بقرية الجعفرية التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، بورود إشارة لمركز شرطة السنطة من مستشفى السنطة المركزى، بوصول "مصطفى ك م" 17 عاما، عامل بمصنع أعلاف بقرية الجعفرية دائرة المركز، مصابا بصعق كهربائى مما أدى إلى وفاته.

على الفور، انتقل إلى مكان البلاغ فريق بحث جنائى، وتبين أثناء قيام المجنى عليه بعمله لامست يده بعض الأسلاك الكهربائية بإحدى الماكينات، مما نتج عن صعقه ووفاته فى الحال، وتم تحرير محضر وأخطار النيابة.