مراقبو الاتحاد الأفريقى يدعون لإتمام الانتخابات فى نيجيريا بمصداقية وسلام

هناء أبو العز

أعلن مراقبو الاتحاد الأفريقى، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فى بيان على حساب الاتحاد الأفريقى الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، أن الجهتين تكملان بعضهما فى عملهم الرقابى على الانتخابات فى نيجيريا.

ودعا المراقبون، أن تتم الانتخابات النيجيرية فى جو من المصداقية والسلام وعدم إقصاء أى طرف .

وكان محمد يعقوب رئيس الهيئة العامة للانتخابات فى نيجيريا، أعلن تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع فى نيجيريا، للتأكد من إتمام الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة ديمقراطية.