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محافظ كفرالشيخ : بدء تطعيم 532 ألف ضد مرض شلل الأطفال

الإثنين، 18 فبراير 2019 07:36 م
محافظ كفرالشيخ : بدء تطعيم 532 ألف ضد مرض شلل الأطفال محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن الإنتهاء من تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 24 حتى 27 فبراير 2019م، وذلك في إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تهدف لتطعيم المستهدف من الاطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات والمقدر بـ 532 ألف و 128 طفل بالطعم الفموي سابين نقطتين على الثلث الأخير من اللسان بمعرفة فرق ثابتة ومتحركة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الريفية.

وأضاف طه ،أن إجمالي عدد الفرق الثابتة والمتحركة 1965 فريق، وتم تدريب الفرق التي تقوم بالعملية التطعيمية والفريق مكون من ممرضتين للتطعيم وكاتب،مؤكداً أنه تم توفير الكولمانات المطلوبة لجميع الفرق وكذا أكياس التبريد لحفظ الطعوم، وتم استلام كميات الطعم المطلوبة من وزارة الصحة وتم توزيعها على جميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة حسب مستهدف كل إدارة، مؤكداً انه تم المرور على سلسلة التبريد الخاصة بحفظ الطعوم والمكونة من " ثلاجات، صندوق تبريد، كولمانات، أكياس تبريد " وذلك للتأكد من سلامتها، وجارى تنفيذ برنامج تدريبي للفرق والإشراف على أعمال الحملة بكل إدارة صحية تحت إشراف مديرية الشئون الصحية.

من ناحية أخرى طالبت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،المرشحين للوظائف المؤقتة المعلن عنها بمدارس كفر الشيخ ، الذين تقدموا بملفاتهم للإدارات التعليمية توثيق البريد الإلكتروني الخاص بكل منهم في الإدارة التعليمية ،إن لم يكن قد كتبه، مؤكدة أن كل مرشح سيخوض اختيار على الإنترنت ، ونتيجة كل منهم ستصل على البريد الإلكتروني الخاص بكل منهم.

وأضافت وكيل الوزارة ، أن عدد من تقدموا من المرشحين لشغل الوظائف المؤقتة 21 ألف  و498 مرشحاً ، وسيتم تجهيز القاعات الخاصة بعقد الإختبار التحريري الذي ستحدده الوزارة ، إضافة لعقد مقابلات شخصية لمن اجتاز الإختبار التحريري ،وستنتهي الإدارات التعليمية من تلقي الملفات من المرشحين  ضهر يوم 21 فبراير الجاري، وسيتسلم المرشحين العقود وعملهم الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل .

يذكر أن الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،وهناء شهاب ، وكيل المديرية، شاركت في الإجتماع الذي عقده الدكتور محمد عمر،نائب وزير التربية والتعليم بكفر الشيخ، بوكلاء الوزارة بالمحافظات ،عبر الفيديو كنفرانس بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ، لبحث أخر المستجدات في أعمال المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة لشغل وظائف مؤقته بالمدارس.  

 


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