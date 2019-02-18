محافظ دمياط تبحث الموقف التنفيذى للمشروعات مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب

دمياط - عبده عبد البارى

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال الإجتماع المنعقد اليوم الإثنين مع اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمود أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لقطاع بحرى بالهيئة، الموقف التنفيذى لعددا من مشروعات الصرف الصحى المدرجة بخطة العام المالى الحالى، وكذلك سبل نهو جميع المشروعات المتأخر تنفيذها بالمحافظة والوقوف على كافة العقبات التى عرقلت استكمالها .

كما تناول اللقاء مناقشة آليات الانتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحى رأس البر لتحقيق الاستفادة من المشروع وبدء التشغيل التجريبى تمهيدا لدخولها الخدمة فى أسرع وقت ممكن لزيادة القدرة الاستيعابية بها خاصة بعد تهالك المحطة القديمة .

وصرحت المحافظ، أنه تم الاتفاق على إعداد تقرير مفصل من قبل الهيئة يتضمن كافة الإجراءات اللازمة للبدء فى نهو كافة الأعمال وكذا وضع جداول زمنية لدخول جميع المحطات الخدمة، كما أكدت الدكتورة منال عوض حرص كافة الجهات على الانتهاء من كافة المشروعات وتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى الغير مخدومة.