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الإثنين، 18 فبراير 2019 04:41 م
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محافظ القليوبية يوجه بتقليص دورة إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:23 م
محافظ القليوبية يوجه بتقليص دورة إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، استكمال الإجراءات وأعمال لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، وموقف آخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين لاسترداد حق الدولة، بحضور الدكتور عواد احمد على السكرتير العام للمحافظة.
 
وأكد المحافظ، على تقليص دورة العمل بإجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة بما لا يخالف القانون، وحل المشاكل والصعوبات التي تواجه فريق العمل اثناء عملية التقنين وتسجيل البيانات علي المنظومة الالكترونية الخاصة بالتقنين وإزالة بعض المعوقات وتبسيط الاجراءات للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.
 
وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على ضرورة الاسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة، وبالانتهاء من المعاينة وتحديد أسعار الأراضي الجاري تقنينها بنطاق كل مركز ، وذلك لحث المتقدمين على سرعة تسديد مستحقات الدولة.
 
وفى سياق متصل أوضح، أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي يتم متابعتها، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب، فضلاً عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقاً للقانون.
 
 

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