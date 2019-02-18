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محافظ الجيزة: رصف طريق الخدمة الموازى لحرم الدائرى ببولاق بـ 9 ملايين جنيه

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:47 ص
محافظ الجيزة: رصف طريق الخدمة الموازى لحرم الدائرى ببولاق بـ 9 ملايين جنيه أثناء جولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رصف وتطوير طريق الخدمة الموازى لحرم الطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور بطول 4 كم وبتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، لتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة والتيسير على المواطنين فى الوصول إلى الطريق الدائرى.
 
وأشار راشد إلى أن أعمال التطوير بالمنطقة سوف تشمل رصف وتمهيد مطالع ومنازل الطريق الدائري ورصف وتطوير الساحة الكائنة أسفل الطريق الدائرى ورفع السيارات المتهالكة منها، لما لها من اهمية كمحاور مرورية رئيسية كما أنه سيتم استغلال جزء منها كساحة انتظار للسيارات.
 
ووجه راشد رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة إزالة كل التعديات الموجودة على جانبى الطريق الدائرى بالإضافة إلى تجميل وتشجير المنطقة الكائنة أسفل محور صفط اللبن ورفع كفاءتها من حيث النظافة والإنارة ودهان الأسوار والأعمدة وترميم الأرصفة.
 
وأكد راشد على عدم السماح بانتظار السيارات على جانبى الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها بحي بولاق الدكرور والعجوزة رافقة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة .
 
 
 

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