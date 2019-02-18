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الإثنين، 18 فبراير 2019 06:10 ص
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كاميرا "العطار" دليل الأمن لكشف هوية المتهم بذبح ربة منزل فى إمبابة

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:00 ص
كاميرا "العطار" دليل الأمن لكشف هوية المتهم بذبح ربة منزل فى إمبابة المجنى عليها
كتب بهجت أبو ضيف
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فحصت مديرية أمن الجيزة عددا من المشتبه بهم فى حادث مقتل ربة منزل مسنة داخل مسكنها بإمبابة، حيث تم العثور عليها مذبوحة، وكشفت التحريات الأولية، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة سرقتها.

وقالت مصادر أمنية: إنه تم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحل عطارة مجاور للعقار الذى شهد الجريمة، لفحصه والتوصل لهوية الأشخاص المترددين على الشارع فى وقت ارتكاب الجريمة.

وأضافت المصادر أن المجنى عليها تقيم بمفردها بشقة بالطابق الأرضى، ويتردد عليها أفراد عائلتها لزيارتها والاطمئنان عليها من وقت لآخر، وأنها تتمتع بسمعة طيبة بين جيرانها، حيث أنها تقيم بالشارع منذ سنوات طويلة.

تلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بشارع الطنانى.

 فانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، والرائد مؤمن فراج إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل عجوز تقيم بشقة بالطابق الأرضى تم العثور عليها مفارقة الحياة نتيجة إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة.

وانتقل الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، حيث تم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، ورفع البصمات من مكان الحادث.

وشكل العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة فريق بحث لكشف هوية المتهم بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.


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