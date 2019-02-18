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فيديو.. حملات تموينية مكبرة تضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:34 م
فيديو.. حملات تموينية مكبرة تضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة سلع تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها عن ضبط 38 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، في بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة)، لإنتاجه وتصنيعه (خل الطعام – عسل جلوكوز- مسلى) مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أوالصلاحية، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (5 طن مستلزمات إنتاج "خل الطعام" معبأة داخل تنك بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر" ، 2040 عبوة خل "منتج نهائى" ، 90 كيلو جرام سلع غذائية "عسل جلوكوز– مسلى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 


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