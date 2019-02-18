ضبط 4061 هاربا من أحكام وتحصيل 120934 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4061 هاربا من أحكام، منهم 2451 حكما فى غرامات، و 1302 حكم فى جنح الحبس الجزئى و151 حكما فى المستأنف، و 53 حكما فى مخالفات، وضبط 6 متهمين محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 120935 ألف جنيه غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.