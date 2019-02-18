video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة وغير صالحة داخل منزل بمنفلوط

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:24 م
ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة وغير صالحة داخل منزل بمنفلوط حملة تموينية - أرشيفية
أسيوط هيثم البدرى
إضافة تعليق

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط: إن أجهزة الرقابة التموينية، نجحت خلال حملاتها الدورية فى ضبط كميات كبيرة من اللحوم ومنتجاتها، غير صالحة للاستخدام الآدمى، حيث تم ضبط حوالى 3 أطنان لحوم فاسدة بمركز منفلوط، مشددًا على مواصلة حملات التفتيش بالتعاون والتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ومباحث التموين وشرطة المرافق، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة فى الأسواق، واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن الأولوية للحملات التفتيشية هى ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الأفراد.

كان محافظ أسيوط، قد وجه جميع رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات مكثفة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة فى المحلات والأسواق بكافة مراكز وقرى المحافظة، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، بقيادة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارات التموين والصحة والطب البيطرى بالمركز، لمراقبة وضبط الأسواق وتنقيتها من السلع الفاسدة وحماية المستهلكين من كافة صور الاستغلال والغش التجارى والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين.

وقال رئيس المركز: إن الحملة تمكنت من ضبط 3 أطنان من اللحوم الفاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل شقتين بمدينة منفلوط، شارع المستشفى القديم، مشيرًا إلى أنه بالكشف المبدئى على اللحوم بواسطة لجنة الطب البيطرى المشاركة فى الحملة، تبين وجود تغير فى الخواص مما يضر بصحة المواطنين، وتم مصادرة جميع المضبوطات، وتحرير محضر ضد "أ.س.م"، وتحويله إلى النيابة للنظر والتصرف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. حملات تموينية مكبرة تداهم الأسواق لضبط المخالفين

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تموين اسيوط

ضبط لحوم فاسدة




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة