ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة وغير صالحة داخل منزل بمنفلوط

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط: إن أجهزة الرقابة التموينية، نجحت خلال حملاتها الدورية فى ضبط كميات كبيرة من اللحوم ومنتجاتها، غير صالحة للاستخدام الآدمى، حيث تم ضبط حوالى 3 أطنان لحوم فاسدة بمركز منفلوط، مشددًا على مواصلة حملات التفتيش بالتعاون والتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ومباحث التموين وشرطة المرافق، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة فى الأسواق، واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن الأولوية للحملات التفتيشية هى ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الأفراد.

كان محافظ أسيوط، قد وجه جميع رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات مكثفة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة فى المحلات والأسواق بكافة مراكز وقرى المحافظة، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، بقيادة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارات التموين والصحة والطب البيطرى بالمركز، لمراقبة وضبط الأسواق وتنقيتها من السلع الفاسدة وحماية المستهلكين من كافة صور الاستغلال والغش التجارى والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين.

وقال رئيس المركز: إن الحملة تمكنت من ضبط 3 أطنان من اللحوم الفاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل شقتين بمدينة منفلوط، شارع المستشفى القديم، مشيرًا إلى أنه بالكشف المبدئى على اللحوم بواسطة لجنة الطب البيطرى المشاركة فى الحملة، تبين وجود تغير فى الخواص مما يضر بصحة المواطنين، وتم مصادرة جميع المضبوطات، وتحرير محضر ضد "أ.س.م"، وتحويله إلى النيابة للنظر والتصرف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.