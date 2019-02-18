ضبط 3 أشقاء بحوزتهم 3 كيلو حشيش وأقراص مخدرةس وأسلحة نارية بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

وجه ضباط مكافحة المخدرات ضربة قوية لتجار المواد، والأقراص المخدرة وذلك بعد استهداف بؤرة شديدة الخطورة لتجارة المخدرات بنجع على منصور بقرية عرب بنى شعران التابعة لمركز منفلوط يديرها 3 أشقاء محتمين بالأسلحة النارية ومستغلين الطبيعة الصحراوية لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وكانت معلومات قد وردت للنقيب عدنان أبو عقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد بأسيوط بقيام 3 أشقاء وهم "ع. م. م"، والذى سبق ضبطه، واتهامه فى قضايا الاتجار فى المواد المخدرة، و"ف.م.م"، و"ع.م.م" بالاتجار فى المواد، والأقراص المخدرة، واتخاذهم المنطقة الصحراوية فى تكوين بؤرة إجرامية شديدة الخطورة، وحملهم الأسلحة النارية ومستغلين الطبيعة الصحراوية للمكان، وتم التأكد من المعلومات.

وبالعرض على العميد منتصر عدلى رئيس منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات، وبالعرض على اللواء عصام العمدة مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوجه القبلى، واللواء مجدى السمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قررا استهداف البؤرة وضبط العناصر الإجرامية وقامت اليوم حملة مكبرة مدعومة بقوات الأمن المركزى وبالتنسيق مع اللواء منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى بأسيوط، وبمشاركة المقدم محمد الضبع وكيل منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات، والمقدم محمد صلاح فراج والنقيب إسلام إبراهيم مفتشى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وتمكنت القوات من ضبط الأشقاء الثلاثة وبحوزتهم 3 كيلو لمخدر الحشيش، و1680 قرصا لعقار التامول والترامادول و2000 قرص كبتاجون، كما تم ضبط 2 بندقية آلية و155 طلقة لذات العيار و2 خزنة آلية وطبنجة و17 طلقة و2 خزينة لذات العيار، وفرد روسى محلى الصنع و18 ألفا و300 جنيه، وميزان حساس و2 دراجة بخارية و3 هواتف محمولة.