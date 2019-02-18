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الإثنين، 18 فبراير 2019 12:28 م
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ضبط 1017 مخالفة مرورية خلال حملة فى الغربية

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:28 ص
ضبط 1017 مخالفة مرورية خلال حملة فى الغربية حملة مرورية- أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بالمراكز والمدن. 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور، بشن حملة مرورية، أسفرت عن تحرير وضبط 1017 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص وتحصيل 51 ألفا و300 جنيه غرامات فورية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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