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ضبط طالب يصطحب كلبا شرسا لترويع الطالبات أمام مركز دروس خصوصية بدمياط

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:25 م
ضبط طالب يصطحب كلبا شرسا لترويع الطالبات أمام مركز دروس خصوصية بدمياط حملة أمنية - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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تمكن ضباط قسم ثان دمياط، من ضبط طالب ثانوى، وبحوزته كلب شرس لترويع الطالبات والمارة بمنطقة ميدان سرور مركز تجمع الدروس الخصوصية بدمياط.
 
 
وتبين، أن الطالب يدعى "محمد. ح" بالصف الثانى الثانوى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم التحفظ على الكلب.
 
 
يذكر أن قسم مكافحة الأداب برئاسة المقدم كريم عتلم، بالتنسيق مع الرائد محمد معوض رئيس مباحث قسم أول دمياط، ومعاونيه ملازم أول مينا لبيب وعلي منصور، قد كثفوا حملاتهم لمواجهة ظاهرة التحرش بالطالبات وترويعهم من خلال اصطحاب كلاب شرسة بالشارع المكتظ لمراكز الدروس الخصوصية بدمياط.

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