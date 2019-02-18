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ضبط طالب يستولى على حسابات المواطنين بالفيس بوك ويبتزهم بالبساتين

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:24 ص
ضبط طالب يستولى على حسابات المواطنين بالفيس بوك ويبتزهم بالبساتين المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى ضبط شخص بالقاهرة لاستخدامه أساليب إحتيالية للاستيلاء على حسابات بعض مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بغرض ابتزاز أصحابها ماديًا.

 

وتلقت الإارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغًا بقيام مستخدم الحسابين المسميين Mahmoud M Waheed) - Usef Joe ) على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك ) بإرسال رسائل لبعض مستخدمى الموقع من الفتيات والسيدات يستحوذ من خلالها على بعض الملفات الخاصة بهن، ويقوم عقب ذلك بإرسال رسائل لهن تحمل عبارات تهديد وإبتزاز بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الملفات.

 

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات والتحريات السرية أن مرتكب الواقعة "أحمد.ن" 17 سنة طالب، ومقيم بالبساتين القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته " هاتف محمول المستخدم فى ارتكاب جرائمه بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى.

 

واعترف المتهم بإرتكابه الواقعة وأضاف قيامه بسرقة العديد من الحسابات بغرض ابتزاز أصحابها عبر موقع " فيس بوك " للاستفادة منهم ماديًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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