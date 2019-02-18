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ضبط شخص بمستندات سيارة مزورة فى حملة مرورية بالقليوبية

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:12 م
ضبط شخص بمستندات سيارة مزورة فى حملة مرورية بالقليوبية القبض على متهم - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث المرور بالقليوبية، القبض على شخص بحوزتة مستندات سيارة مزورة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة مرور القليوبية، بورود معلومات لضباط مباحث إدارة مرور القليوبية، أكدتها التحريات بقيام المدعو "منصور . ا.م" 42 سنة، بدون عمل، ومقيم دائرة مركز بنها، قد قام بترخيص السيارة رقم 57521 ملاكى السويس بموجب مستندات ترخيصيه مزوره ووجود تلاعب بمفردات الشاسيه والموتور للسيارة، تمكن ضباط مباحث إدارة المرور من ضبط السيارة ومالكها المذكور، وبعرض السيارة على اللجنه الفنيه المكبره بإدارة المرور بالمديرية أكدت وجود تلاعب بمفردات الشاسيه والموتور. 

 

بالكشف الفنى عن السيارة رقم 57521 ملاكى السويس تبين إنها تحمل شاسيه رقم 1852865 موتور رقم 1178403، ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4470 جنح لسنة 2014م قسم شرطة مصر القديمه القاهرة، بلاغ المدعو "محمد.ع.م" ومقيم القاهرة، وبالاستعلام من إدارة مرور السويس عن صحة التراخيص أفادت بأن السيارة المضبوطهم مطلوبه فى القضية رقم 5497 لسنة 2015م المقيده برقم 821 لسنة 2015 كلى السويس والملف الترخيصى الخاص بالسيارة موجود بالنيابه العامه على ذمة القضية.

 

بمواجهة المتهم المضبوط، قرر بأنه قام بشراء السيارة بتاريخ 7/12/2014م من أحد الأشخاص ويدعى "محمد .ش" نظير مبلغ مالى وقدرة ثلاثون ألف جنيه لا يتناسب مع ثمنها الحقيقى .

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 867 جنح قسم ثان بنها لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابةالعامة للتحقيق


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