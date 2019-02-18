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صور.. وزير الشباب والرياضة يعلن إطلاق مكتب الشباب الإفريقى بأسوان

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:56 م
صور.. وزير الشباب والرياضة يعلن إطلاق مكتب الشباب الإفريقى بأسوان وزير الشباب والرياضة
أسوان - عبد الله صلاح
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أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق فعالية "مكتب الشباب الأفريقي" أولي فعاليات "مهرجان الرياضة للجميع" في إطار فعاليات أسوان عاصمة الشباب الأفريقي "تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من 17 – 20 فبراير الجاري بمحافظة أسوان.
 
كما أعلن الوزير، خلال جولته بأسوان، اليوم الاثنين، عن مسابقة الاتحاد المصري للثقافة والرياضة ضمن فعاليات المهرجان بمحافظة أسوان، والتى يشارك بها شباب من مختلف الدول الأفريقية مثل دولة كوت ديفوار، السودان، نيجريا، مالي، مالاوي، أوغندا، ملاوي، الكنغو، ارتريا، تشاد، مالي، الصومال، ليبيريا، بوركينا فاسو، موريتانيا، اثيوبيا، سيراليون، كنيا، وغنيا.
 
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