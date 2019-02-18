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صور.. وزير الرياضة يتفقد عددا من مراكز الشباب بأسوان قبل منتدى الشباب

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:09 م
صور.. وزير الرياضة يتفقد عددا من مراكز الشباب بأسوان قبل منتدى الشباب وزير الشباب والرياضة بنادى التجديدف
أسوان - عبد الله صلاح
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اطمأن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى جولة مفاجئة على عدد من مراكز الشباب بأسوان، صباح اليوم الاثنين، لاستعداد مراكز الشباب والمنشآت الرياضية لمنتدى الشباب الإفريقى، وإقامة عدد من الفاعليات الرياضية فى إطار قرار رئيس الجمهورية بجعل أسوان عاصمة الشباب الإفريقى.

وشملت جولة وزير الشباب والرياضة، التى رافقه فيها فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، مراكز شباب مدينة أسوان، وقدرى عثمان بمنطقة المحمودية، بالإضافة إلى نادى التجديف للرياضات المائية بكورنيش أسوان، ونادى التحرير، علاوة على مقر نزل الشباب بمدينة أسوان، والتى سوف تستقبل عددا من الشباب المشاركين فى منتدى الشباب العربى الإفريقى منتصف مارس المقبل.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، أولمبياد الاتحادات النوعية للشباب بالصالة المغطاة للقوات المسلحة، بحضور اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان.

وقال فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن الوزير سيفتتح مساء اليوم أولمبياد الإتحادات النوعية للشباب بالصالة المغطاة للقوات المسلحة، وكذلك مشاركته غدا فى إنطلاق فعاليات مهرجان الرياضة للجميع بأسوان، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضى للثقافة الرياضية والإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والاتحاد العربى والمصرى للرياضة للجميع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة فى الفترة من 17 فبراير إلى 19 فبراير.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، للـ"اليوم السابع"، أن الوزير يشارك غدا فى ماراثون مشى من المسجد الجامع بكورنيش النيل الجديد إلى نادى أسوان، مشيرا إلى أن وزير الشباب يشارك فى مؤتمر بعنوان، دور الشباب العربى ومكافحة التطرف الفكرى بقاعة عروس النيل بكورنيش النيل.

 

الوزير أثناء الجولة
الوزير أثناء الجولة

 

الوزير خلال الجولة
الوزير خلال الجولة

 

وزير الشباب والرياضة بأسوان
وزير الشباب والرياضة بأسوان

 

وزير الشباب والرياضة خلال الجولة
وزير الشباب والرياضة خلال الجولة

 

وزير الشباب والرياضة فى نادى تجديف
وزير الشباب والرياضة فى نادى تجديف

 


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