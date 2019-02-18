صور.. جنوح شاحنة بترولية يعطل الحركة المرورية فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أدى جنوح شاحنة نقل محملة بمواد بترولية، بطريق "إدفو الرمادى" شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الاثنين، إلى إغلاق الطريق لمدة وصلت إلى 9 ساعات حتى الآن، وتواصل الإدارات المختلفة جهودها لإعادة تسيير الشاحنة مرة أخرى واستكمال طريقها.

وكان بلاغا وصل إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، من أهالى قرية الرمادى، يفيد بجنوح شاحنة نقل مواد بترولية تحمل أرقام (60042 نقل كفر الشيخ) ومحملة بـ25 طن بوتاجاز خام، على طريق إدفو الرمادى أمام نجع أبو سعد، مما أدى إلى توقف حركة السير بالطريق.

انتقل إلى مكان الواقعة، نائب مأمور مركز شرطة إدفو، والحماية المدنية، والمرور، ومسئولى مجلس المدينة، ودفعوا بونش تابع لإحدى الشركات فى محاولة لاستعادة الشاحنة للطريق مرة أخرى، وإعادة حركة السيارات على الطريق، مع القيام بقطع الكهرباء والمياه تحسبا لأى طوارئ.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشاحنة قادمة من محافظة سوهاج فى طريقها إلى مصنع البوتاجاز HU بمنطقة الكاجوج بمحافظة أسوان، إلا أن قائد السيارة ضل الطريق وتعرض للجنوح.