أعلن متحدث باسم الشرطة فى مقدونيا الشمالية اليوم الأحد عن ضبط حافلتين تقلان 22 مهاجرا غير شرعي، كانوا في طريقهم إلى صربيا، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الاخبارية الأمريكية أن الحافلة الأولى كانت تقل 8 باكستانيين والسائق، في حين تمكن قائد الحافلة الثانية التي كانت تُقل 13 سوريا من الفرار.
ومن المنتظر أن تقوم السلطات فى مقدونيا الشمالية بإعادة هؤلاء المهاجرين مرة أخرى إلى اليونان التي جاءوا منها.
وكانت السلطات فى مقدونيا الشمالية تمكنت أمس السبت من ضبط عصابة لتهريب المهاجرين بشكل غير شرعي من بين أفرادها ضابط في الشرطة.
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