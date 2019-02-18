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سلطات كردية فى شمال سوريا: لن نفرج عن مقاتلى داعش

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:55 م
سلطات كردية فى شمال سوريا: لن نفرج عن مقاتلى داعش تنظيم داعش الإرهابى
رويترز
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قالت السلطات بقيادة الأكراد فى شمال سوريا اليوم الاثنين إنها لن تفرج عن مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى الأجانب المحتجزين لديها مضيفة أن على الدول تحمل مسؤوليتهم.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إنه قد يتم إطلاق سراح المتشددين إذا لم تستعيدهم الدول الأوروبية.

وذكر عبد الكريم عمر أحد مسؤولى شؤون العلاقات الخارجية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد أن نحو 800 مقاتل أجنبي محتجزون في السجون إضافة إلى قرابة 700 زوجة و1500 طفل في مخيمات للنازحين مشيرا إلى أن العشرات من المعتقلين وأقاربهم يصلون يوميا.

ووصف المعتقلين بأنهم "قنبلة موقوتة" ومن الممكن أن يفروا خلال هجوم على المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد.

 

 


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