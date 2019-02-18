سقوط ربة منزل وزوجها وراء سرقة الشقق فى الجمالية.. ويعترفان: نفذنا 6 وقائع

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية ، القبض على سيدة لقيامهما بإرتكاب وقائع سرقة مساكن بالاشتراك مع زوجها وضبط المسروقات لدى عميلهما سيء النية بالزاوية الحمراء وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وأحالهما إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من القبض" شيرين.ع.ض" 39 سنة ربة منزل، سبق اتهامها فى 5 قضايا، وبحوزتها (2 شمعدان فضة يقدر ثمنهما بحوالى 10 آلاف جنيه، 8 مفاتيح مصطنعة)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن "سيد.ف.ح" 58 سنة محاسب قانونى، ومقيم بدائرة القسم بأسلوب " المفتاح المصطنع " باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.

وبتطوير مناقشتها أضافت بارتكابها 6 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، والتصرف فى المسروقات بمساعدة زوجها "أسامة.م.ص"42 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهمة أيدها، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله " سيء النية" "محمد.ك.ع"50 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.