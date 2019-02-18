رئيس جامعة بنى سويف : إجراء فحص نفسى للمتقدمين لوظيفة مشرف أمن

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، على ضروة إجراء الفحص النفسي والعقلي للمتقدمين لوظيفة مشرف أمن بكليات ووحدات الجامعة .

وطالب منصور حسن، خلال اجتماعه اليوم، بمسؤولى وضباط أمن الكليات بالجامعة، بحضور العميد حامد أحمد حامد مدير الإدارة، بضرورة الإنتهاء من استخراج ملصقات الدخول الجديدة للسيارات والدراجات البخارية، وكارنيهات طلاب المدن الجامعية، وتوفير أماكن انتظار آمنة للدراجات البخارية خارج أسوار الجامعة بشرق النيل، كما ناقش الاجتماع الاستعدادات وكيفية تأمين البطولة العربية الثالثة للمبارزة ، التي ستقام نهاية فبراير الجاري .

يذكر أن، الجامعة أعلنت عبر موقعها الالكترونى عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف من بينها وظيفة مشرف أمن، ويستمر التقديم حتى السابع والعشرين من شهر فبراير الحالى .