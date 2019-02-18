أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يحدد اختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعيّ للحماية الاجتماعية، وقد نص القرار على أن يتولى النائب اختصاصات فنية تتضمن إعداد خطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل مخططات ومؤشرات قياس تقدم النتائج، والإشراف العام على تطوير برامج الدعم النقدي، والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دورياً، والإشراف على تطوير برامج التمكين الاقتصادى والتشغيل، وكذا تخطيط ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية، على المستوى المركزى والمحلى لجميع العاملين ذوى الصلة ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية، وذلك وفقاً لقواعد الإصلاح الإدارى وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، هذا إلى جانب الإشراف على عمليات تأسيس قواعد بيانات الأسر الفقيرة بالوزارة، والتأكد من عمليات الربط الإلكترونى بين المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة وقطاعاتها وبين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتطوير قواعد البيانات القومية.