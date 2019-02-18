حبس 3 متهمين لاختطافهم طفلة وطلبهم فدية من أسرتها فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر المستشار مصطفى المنشاوى، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس 3 متهمين، بينهم سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الخطف، وذلك لقيامهم بخطف طفلة 5 سنوات وإحتجازها ومساومة أسرتها على مبلغ 100 ألف جنيه نظير إطلاق سراحها.

وترجع بداية الواقعة، عندما تلقى المقدم نعمان أبو السعد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بلاغا من "ميرفت أ.أ" 26 عاما، مقيمة بمنطقة الدخيلة الجبل، أتهمت صديقتها "إيمان.م. ز" باصطحاب نجلتها الطفلة "زينة.س.ع" البالغة من العمر 5 سنوات" بزعم التنزه ثم قامت باختطافها.

وجه اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بسرعة تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام لكشف أبعاد الواقعة وإعادة الطفلة إلى أهليتها وضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد شخصية المتهمين وهم "إيمان.م. ز" 21 سنة، صديقة المبلغة، مقيمة بدائرة القسم، ولها عنوان آخر بدائرة قسم شرطة أول العامرية، سبق اتهامها فى 4 قضايا، و"محمد.م. ع" 22 سنة، حداد، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، سبق اتهامه فى 8 قضايا "خطف، مخدرات، بلطجة، هتك عرض، سرقة"، و"محمد.س.م" 22 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، استهدافت مأمورية المتهمين وجرى ضبطهم حال تواجدهم بشقة بعزبة الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية وبصحبتهم الطفلة المجنى عليها.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الثانى بقيامه بالاتفاق مع المتهمة الأولى "متزوج منها عرفياً" على خطف الطفلة المجنى عليها مستغلاً ارتباطها بوالدتها بعلاقة صداقة ثم طلب مبلغ مالى كفدية وفى سبيل تنفيذ مخططهما إستعانا بالمتهم الثالث.

وكشفت التحقيقات عن دور كل متهم فى الجريمة، حيث قامت المتهمة الأولى باستدراج الطفلة وقاموا عقب ذلك بالتوجه بها إلى الشقة محل الضبط "أعدها مسبقاً المتهم الثانى".

واعترف المتهم الثالث بالاتصال بأهلية الطفلة المجنى عليها، وطلب مبلغ 100 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحها، وأرشدت المتهمة الأولى عن الهاتف المستخدم فى مساومة أهلية المجنى عليها.

أمر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجه لهم تهمة الخطف والاحتجاز وأمر بتسليم الطفلة إلى أسرتها.