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الإثنين، 18 فبراير 2019 09:28 م
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تنفيذ 1281 حكما متنوعا وضبط 115 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإثنين، 18 فبراير 2019 08:21 م
تنفيذ 1281 حكما متنوعا وضبط 115 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1281 حكمًا متنوعًا منها 877حكمًا جزئيا و49 حكم مستأنف و299 حكم غرامات و53 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8750 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 115 متهمًا هاربا محكومًا عليه تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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