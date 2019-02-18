تعليم كفر الشيخ : 21 ألف و498 مرشحاً تقدموا للوظائف المؤقتة

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً بحضور مديري الإدارات التعليمية،ناقشت خلاله الأعمال الجارية لتسليم التابلت للطلاب،كما تسلمت وكيل الوزارة تقريراً بأعداد الطلاب الذين تسلموا التابلت بكل مدرسة بالإدارات التعليمية ال 13 التابعة لمنديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكدت وكيل الوزارة ، أنها تتابع تسليم التابلت للطلاب خلال جولاتها بالمدارس إضافة إلى ما تتلقاه من تقارير من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية،والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ، إضافة للتقارير اليومية التي تتلقاها من مديري الإدارات التعليمية ومن لجان المتابعة بالمديرية.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها تناشد المرشحين للوظائف المؤقتة المعلن عنها بمدارس كفر الشيخ ، الذين تقدموا بملفاتهم للإدارات التعليمية توثيق البريد الإلكتروني الخاص بكل منهم في الإدارات التعليمية التي قدموا أوراقهم بها ،إنلم يكن قد كتبه، مؤكدة أن كل مرشح سيخوض اختيار على الإنترنت،ونتيجة كل منهم ستصل على البريد الإلكتروني الخاص بكل منهم.

وأكدت وكيل الوزارة ، أن عدد من تقدموا من المرشحين لشغل الوظائف المؤقتة 21 ألف و498 مرشحاً ، وجاري تجهيز القاعات الخاصة بعقد الإختبار التحريري الذي ستحدده الوزارة الاسبوع المقبل، إضافة لعقد مقابلات شخصية لمن اجتاز الإختبار التحريري ،وستنتهي الإدارات التعليمية من تلقي الملفات من المرشحين ضهر يوم 21 فبراير الجاري، وسيتسلم المرشحين العقود وعملهم الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل .

كما ناقش محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، قرارات مجلس ادارة جهاز تنمية المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس، وسبل مواجهة كافة التحديات، وتحسين الخدمات للمستثمرين بمنطقة مطوبس الصناعية، وبلطيم، ويكلف بدراسة مقترحات المستثمرين وحل مشاكلهم بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل ودعم الإقتصاد الوطنى، وذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة، ومديرى المناطق الصناعية وأعضاء مجلس الإدارة، ومديرى الاستثمار وهيئة الاستثمار، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ ، إنه استعرض موقف عدد المشروعات بمناطق المحافظة الصناعية " مطوبس وبلطيم"، مؤكداً أن منطقة بلطيم الصناعية على مساحة 114 فداناً ،تضم 106 مصنعاً متنوع الأنشطة، كما تقام منطقة مطوبس الصناعية على مساحة 1660 فدان تم انشاء 56 مصنعا بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فداناً بجانب تخصيص 90 قطعة أراضى بالمنطقة الصناعية لتصل عدد المشروعات بها الى 146 مشروعاً صناعياً متعددة الأنشطة للعديد من الصناعات منها صناعة الأعلاف والزيوت والنسيج والبلاستيك، والمنتجات الغذائية والألبان، كما سيتم طرح 45 قطعة اراضى لإقامة مشروعات خلال الفترة القليلة القادمة بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، يتم دراسة مقترحات المستثمرين، وإنهاء مشاكلهم بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل ودعم الإقتصاد الوطنى، مشدداً على إستمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية والمرافق بالمناطق الصناعية، وتذليل العقبات التي قد تواجه أصحاب المصانع خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظمية والفنية، وترميم وصيانة شوارع المنطقة ببلطيم، ومتابعة تنفيذ المرافق بمنطقة مطوبس الصناعية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم اقامة المنطقة الحرة بشمال المحافظة على مساحة 150 فداناً، والمنطقة اللوجستية على مساحة 20 فداناً، ومصنع السكر للشركة المصرية السعودية على مساحة 70 فداناً، بالإضافة الى مصنع البتروكيماويات على مساحة 150 فداناً.

ودعا محافظ كفر الشيخ، المستثمرين ورجال الأعمال، للاستثمار فى المنطقة الصناعية بمطوبس، لتشغيل الشباب، والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى، لافتا، أنها منطقة صناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار، حيث تقع على الطريق الدولى الساحلى مباشرة، وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحرى، ومحطة كهرباء البرلس، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ جيد بقربها من البحر المتوسط بمترات، وبها كورنيش ترفيهى وعلاجى، لافتاً ان محافظة كفرالشيخ تتمتع بالعديد من مقومات الإستثمار وأهمها موقعها الجغرافى المتميز.

واستقبل محافظ كفرالشيخ، بديوان عام المحافظة عدد من أوائل مدارس التربية والتعليم من المراحل التعليمية المختلفة" الثانوية العامة والدبلومات الفنية " للعام الدراسي الماضي، بعد زيارة سياحية لمدينة بوتو الفرعونية بدسوق، وعدد من المساجد الآثرية بمدينة فوة، للتعرف على تاريخ ومعالم محافظة كفرالشيخ الآثرية، وذلك بحضور مدير إدارة السياحة صفاء العبد، وأمل عبدالحى، مدير العلاقات العامة بالديوان العام.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بزيارة المواقع مدينة بوتو بدسوق عاصمة مصر الفرعونية سنة 320 ق.م،ومسجد العارف بالله سيدى ابراهيم الدسوقى بمدينة دسوق، كما زاروا عدد من المساجد الآثرية بمدينة فوة منها مسجد حسن نصرالله، ومسجد ابى المكارم وقبة ابوالنجاة، ربع الخطابية، والتكية الخلوتية، بوابة مصنع الكتان، وبوابتى مصنع الطرابيش للتعرف على تاريخ وحضارة مصر القديمة بمحافظة كفرالشيخ، وما تتميز به من معالم آثرية تعد مصدر فخر لأبناء المحافظة.

كما محافظ كفر الشيخ، احالة 43 طبيباً وصيدلياً وممرضاً وإدارياً إلى الشئون القانونيه لتغيبهم عن العمل بمستشفيات مطوبس المركزى وحميات مطوبس وحميات دسوق.

جاء ذلك عقب تلقي المحافظ تقريراً من الدكتور فيصل جودة ، وكيل وزارة الصحة ، عن أعمال حملات مديرية الصحة ضمت إدارة المستشفيات والحميات والطوارئ والجودة والتمريض والتفتيش برئاسة الدكتور محمد كمال رزق، مدير إدارة المستشفيات، لتفقد ثلاث مستشفيات ، مطوبس المركزى، وحميات مطوبس، وحميات دسوق.

وفحص أعضاء الحملات المستشفيات من استقبال وعنايه وحضان وكلى وعمليات، والأقسام الداخلية والتأكد من تواجد الفرق الطبية والادوية والمستلزمات الطبية ومتابعة المرضى بالعيادات الخارجية.