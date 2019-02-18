video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تصديرى الصناعات الدوائية يقترح تخصيص 1.5 من برنامج رد الأعباء لدعم المعارض

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:00 م
تصديرى الصناعات الدوائية يقترح تخصيص 1.5 من برنامج رد الأعباء لدعم المعارض الدكتور ماجد جورج
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

اقترح المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، تخصيص 1.5% من عوائد برنامج رد الأعباء التصديرية لدعم المشاركة فى المعارض الخارجية وبعثات المشترين وتسجيل العلامات التجارية فى الخارج بهدف زيادة صادرات قطاع الأدوية والمستحضرات.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى، لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بالمقترح لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال اللقاء معه، مشيرا إلى حرص الحكومة على دعم الصادرات وتنميتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جوروج، أن مقترح إنشاء مجلس أعلى للصادرات تم تقديمه من المجالس التصديرية لرئيس الوزراء ويجرى العمل عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة، لافتاً إلى أن إنشاء هذا المجلس بصلاحيات كاملة وواسعة بهدف تحقيق نمو حقيقى فى الصادرات المصرية عبر نظرية شمولية لملف التصدير ودعمه بشكل يحقق أعلى قيم للصادرات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية لـ"اليوم السابع": الاستعانة بشركة أبحاث عالمية لإعداد استراتيجية لمضاعفة الصادرات لأفريقيا 20 مرة.. 48 مليار جنيه حجم سوق الدواء.. و12 ملياراً للتجميل

ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية فى ندوة «اليوم السابع»: اقتراح بخصم ضرائب مصانع الأدوية من مستحقات برنامج دعم الصادرات.. مصر تصنع أدوية الإيدز والملاريا والسل لأفريقيا خلال 6 سنوات

التصديرى للصناعات الطبية: التسعير وتسجيل الدواء وراء تراجع الصادرات..ماجد جورج: يجب إطلاق يد القطاع الخاص فى تحريك الأسعار لزيادة الحصة السوقية بالخارج..وتفعيل كبير لمنظومة التأمين لحماية محدودى الدخل

المجلس التصديري للصناعات الطبية

اخبار الاقتصاد

ماجد جورج

الأدوية

مستحضرات التجميل




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة