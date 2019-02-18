تصديرى الصناعات الدوائية يقترح تخصيص 1.5 من برنامج رد الأعباء لدعم المعارض

كتب إسلام سعيد

اقترح المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، تخصيص 1.5% من عوائد برنامج رد الأعباء التصديرية لدعم المشاركة فى المعارض الخارجية وبعثات المشترين وتسجيل العلامات التجارية فى الخارج بهدف زيادة صادرات قطاع الأدوية والمستحضرات.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى، لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بالمقترح لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال اللقاء معه، مشيرا إلى حرص الحكومة على دعم الصادرات وتنميتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جوروج، أن مقترح إنشاء مجلس أعلى للصادرات تم تقديمه من المجالس التصديرية لرئيس الوزراء ويجرى العمل عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة، لافتاً إلى أن إنشاء هذا المجلس بصلاحيات كاملة وواسعة بهدف تحقيق نمو حقيقى فى الصادرات المصرية عبر نظرية شمولية لملف التصدير ودعمه بشكل يحقق أعلى قيم للصادرات.