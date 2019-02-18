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الإثنين، 18 فبراير 2019 02:36 م
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تحرير 944 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:56 م
تحرير 944 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 944 مخالفة مرورية متنوعة، و شملت454 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125"، و23 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و25مخالفة انتظار خاطئ، وحجز13 سيارة، و55 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و20  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 15 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و 12 مخالفة بيئة، و 104 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 12 مخالفة خط السير، و15 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و14 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 22 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 27مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و10 مخالفات عدم صلاحية الإطارات، و16 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 5 سيارات متروكة، و15 مخالفة إزالة فامية، وتحرير 25 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و20 مخالفة مواقف عشوائية، و8 مخالفات طمس لوحات معدنية، وتحرير23 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 

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