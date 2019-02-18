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بدء ندوة عن حقوق الإنسان فى ضوء تجارب المحاكم الإقليمية بالجامعة العربية

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:01 ص
بدء ندوة عن حقوق الإنسان فى ضوء تجارب المحاكم الإقليمية بالجامعة العربية الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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بدأت، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال ندوة إقليمية حول موضوع "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان"، بناء على تكليف صادر عن دورة اليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

 
وتهدف الندوة إلى التعريف بمراحل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وأبرز مضامين نظامها الأساسي الذي وافق عليه مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية -142- (7/9/2014)، مقارنة بأنظمة المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في كل من أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
 
 
ويشارك في أعمال الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، فضلا عن منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأكاديميين مختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.
 
ومن المقرر عرض نتائج ندوة "المحكمة العربية لحقوق الانسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان" على أعمال الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
 
 

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الجامعة العربية

حقوق الانسان

المجتمع المدنى

محاكم اقليمية




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