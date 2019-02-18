انطلاق الجلسة الختامية لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية

كتب إبراهيم قاسم

انطلقت اليوم الإثنين، الجلسة الختامية لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، التى تستضيفه المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، لبحث سبيل التعاون القضائى الدستورى بين دول القارة السمراء.

ومن المقرر أن تنتهى جلسات المؤتمر اليوم الإثنين بإصدار مجموعة من التوصيات لتنفيذها خلال العام المقبل لانعقاد المؤتمر فى دورته الرابعة .

وأطلق المؤتمر منصة إلكترونية أفريقية تتضمن كافة الدساتير الخاصة بدول القارة، وكذا الأحكام الصادرة من المحاكم العليا والدستورية الأفريقية .

وقال المستشار الدكتور حنفى على جبالى، إن المؤتمر يعد منصة لتبادل الخبرات المتراكمة الطويلة لدى قضاة المحاكم العليا والدستورية ومحاكم النقض والمحاكم الإدارية العليا في القارة الأفريقية،كما أن المنصة الإلكترونية ستجمع المعلومات بين كل دول أفريقيا.