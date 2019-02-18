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"اليوم السابع" ينشر أول صور لموقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:58 م
"اليوم السابع" ينشر أول صور لموقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر
تصوير حسن محمد
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ينفرد "اليوم السابع" بنشر أول صور للإرهابى مرتكب حادث الدرب الأحمر بمنطقة الحسين، وأظهرت الصور تجمع عدد كبير من القيادات الأمنية بموقع الحادث.

وكشف الحادث عن يقظة الأجهزة الأمنية، بعدما  نجح ضباط الأمن الوطنى فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابى بالدرب الأحمر، قام بتفجير نفسه بعبوة ناسفة، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وضباط بالأمن العام.

                      

موقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر (1)
 

 

موقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر (2)
 

 

موقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر (3)
 

 

موقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر (4)
 

 

موقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر (5)
 

 

موقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر (6)
 

 

موقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر (7)
 

 

موقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر (8)
 

 

موقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر (9)
 

 

 


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الدرب الأحمر

الدرب الاحمر

انفجار الدرب الاحمر

حادث الحسين

ارهابى الدرب الأحمر

حارة الدرديرى

مسجد الاستقامة




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