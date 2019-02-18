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الإثنين، 18 فبراير 2019 01:04 م
خالد صلاح
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اليورو يرتفع بفضل التفاؤل بشأن محادثات التجارة

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:57 ص
اليورو يرتفع بفضل التفاؤل بشأن محادثات التجارة اليورو ارشيف
(رويترز)
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عاود اليورو الارتفاع فوق مستوى 1.13 دولار وصعدت العملات عالية المخاطر مثل الدولار الاسترالي اليوم الاثنين في الوقت الذي تلقت فيه معنويات المستثمرين الدعم في بداية الأسبوع من تفاؤل بحدوث انفراجة في محادثات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقبع اليورو داخل نطاقات تداول ضيقة منذ نوفمبر حيث أبطل ضعف اقتصاد منطقة اليورو أثر خفض حاد لتوقعات زيادات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1303 دولار، وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 0.1 %إلى 96.848 في جلسة هادئة مع إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم.

ورغم المكاسب الحذرة التي حققها اليورو اليوم، يراهن المتعاملون على ضعف العملة الموحدة في الأشهر المقبلة إذ يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية ميسرة بسبب انخفاض النمو في منطقة اليورو وضعف التضخم وضبابية الأوضاع السياسية.

وارتفع الدولار الاسترالي، الذي يُنظر إليه كمؤشر للإقبال على المخاطرة، 0.1 % إلى 0.7147 دولار أمريكي.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.2907 دولار في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 


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