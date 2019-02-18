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اليمن: مقاومة قبائل حجور تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة

الإثنين، 18 فبراير 2019 07:39 م
اليمن: مقاومة قبائل حجور تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة الجيش اليمنى
عدن )أ ش أ(
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 صدت مقاومة قبائل حجور اليوم الاثنين هجوما عنيفًا شنته مليشيا الحوثي في مديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، وكبدوا المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكدت مصادر ميدانية للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مقاومة قبائل حجور صدت هجومًا عنيفًا شنته المليشيا في منطقة بني شهر، أسفر عن سقوط عدد من عناصر المليشيا قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر أن المليشيا حاولت خلال هجومها الفاشل الاستيلاء على قلعة بني شهر في الحد الشمالي لمديرية كشر، ولكن عناصر المقاومة صدت الهجوم.

 

 


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