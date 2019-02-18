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الإثنين، 18 فبراير 2019 01:05 م
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النفط قرب ذروة 2019 بفعل خفض المعروض وتفاؤل محادثات التجارة

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:41 ص
النفط قرب ذروة 2019 بفعل خفض المعروض وتفاؤل محادثات التجارة نفط ارشيف
سنغافورة (رويترز)
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سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين أعلى مستوياتها منذ نوفمبر من العام الماضي، بدعم من خفض المعروض الذي تقوده أوبك، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وآمال حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 38 سنتا، بما يعادل 0.6%عن الإغلاق السابق، إلى 66.63 دولار للبرميل في الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، وصعد برنت في وقت سابق إلى 66.78 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا، أو 0.9 %، إلى 56.06 دولار للبرميل. وسجل الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر عند 56.13 دولار في وقت سابق اليوم.

وتلقت الأسعار دعما من شح الإمدادات في السوق، نظرا لخفض الإنتاج من أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا، واتفقت المنظمة في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، لمنع حدوث تخمة في المعروض.

ودعمت أيضا العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا عضوي أوبك أسعار الخام.

وقال متعاملون إن الأسواق المالية، ومن بينها أسواق العقود الآجلة للخام، تلقت دعما إضافيا من الآمال بأن تتمكن الولايات المتحدة والصين من حل نزاعهما التجاري قريبا، والذي يضغط على النمو الاقتصادي العالمي.

 


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