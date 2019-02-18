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المفتى ورئيس الطائفة الانجيلية يستقبلان وفدا ضمن برنامج الحوار المصرى الأمريكى

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:30 م
المفتى ورئيس الطائفة الانجيلية يستقبلان وفدا ضمن برنامج الحوار المصرى الأمريكى الدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية
سارة علام
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استقبل الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ووفد أمريكى رفيع المستوى، يمثلون أعضاء الحوار المصرى الأمريكى لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، والأمين العام للبرلمان أديان العالم، و نخبة من قيادات كنائس أمريكية، وقيادات المجتمع المدني الأمريكي. 
 
وقال رئيس الإنجيلية إن الزيارة تأتى فى إطار العلاقات القوية التى نعتز بها مع فضيلة المفتى، وأهميتها لنشاط برنامج الحوار المصري الأمريكي، بمنتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة "هاندز" الأمريكية، والتى نحاول من خلالها بناء الجسور وتقديم رؤية صحيحة لما يحدث في مصر، وفهم التطورات التي تحدث داخل المجتمع الأمريكي. 
 
من جانبه رحب مفتي الديار برئيس الإنجيلية والوفد الأمريكي المرافق، وأكد على اعتزازه الكبير بصداقة الدكتور القس أندريه، وأضاف في كلمته أن دار الإفتاء عبر التاريخ تعمل بكافة  قدراتها على تصحيح الأفكار المغلوطة والمفاهيم الملتبسة على جميع الأصعدة، كما أن دار الإفتاء تسعى دائما إلى تأصيل الحوار ونشر روح المواطنة بين أبناء الأمة المصرية، والتصدى لثقافة التوتر واستغلال الدين فى إشعال الفتن بين أبناء الوطن الواحد.
 
 
وأضاف زكي، إن جولات الحوار السابقة حققت نجاحًا كبيرا خلال جلسات العمل التي استمع فيها كل طرف لرؤية الطرف الآخر، والتى جرى من خلالها تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة حول طبيعة الواقع المصري والأمريكي لدى الطرفين، لا سيما عقب ثورة 30 يونيو. كما أكد على أن مثل هذة اللقاءات الرسمية التي عقدت مع عدد من المسؤولين المصريين والأمريكيين ساهمت في بناء الثقة من أجل العيش المشترك.
 
 

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اندريه زكي

هاندز الامريكية

مفتي الديار المصرية




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