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المؤبد لشخصين والمشدد لـ4 من عائلة واحدة بقضية قتل واستعراض قوة فى المنيب

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:31 م
المؤبد لشخصين والمشدد لـ4 من عائلة واحدة بقضية قتل واستعراض قوة فى المنيب متهم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى بمعاقبة 8 من أفراد عائلة واحدة بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد 7 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، بمنطقة المنيب.
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين جاب الله محمدجاب الله، و الدكتور أشرف اللمساوى، وسكرتارية محمد حمادة.
 
قصت المحكمة بمعاقبة "صابر.ص" وأبن شقيقه "فارس.ع" بالسجن المؤبد، كما عاقبت أشقاء الأول "محمد وأشرف وعبد الله" ونجل شقيقه أشرف بالسجن ١٥ عاما، فيما عاقبت "وليد.أ" بالسجن ٧ سنوات.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهم فارس خطب فتاة من جيرانه، إلا أنه سرعان ما تم فسخ خطبتهما، وفي أحد الأيام اعترض طريقها بتوك توك وحاول استيقافها وإجبارها على الركوب معه لكنها تمكنت من الهرب، وأبلغت أسرتها بالواقعة، حينها توجه والدها وشقيقها لمعاتبة والد المتهم فوعده بمعاقبته.
 
وأضافت التحقيقات أن أسرة الفتاة صاحبة الـ 17 عاما، فوجئوا فجر اليوم التالي، بعائلة المتهمين حضروا لمنزلهم مدججين بالأسلحة النارية وحاصرو المنزل محاولين اقتحامه، فتجمعت أسرة الفتاة خلف باب المنزل في محاولة لمنع المتهمين من الدخول، غير أن أحد المتهمين أطلق عيارا ناريا من خلال الباب فأصاب شقيقة الفتاة الكبرى، وألقوا على المنزل زجاجات المولوتوف، ونجح المتهمون في اقتحام المنزل، وأطلقوا عيارا ناريا على شقيق الفتاة فأردوه قتيلا.

 


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