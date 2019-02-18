المؤبد لربة منزل زورت اسم شقيقتها للهروب من قضية دعارة بقصر النيل

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى بمعاقبة سيدة بالسجن المؤبد بتهمة تزوير اسم شقيقتها للهروب من قضية دعارة.

وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت سيدة لمحكمة الجنايات، بتهمة انتحال صفة، وتزوير اسم شقيقتها للهروب من قضية دعارة بقصر النيل.

وتعود أحداث الواقعة، عندما ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على المتهمة "أمل. س"، فى شبكة للأعمال المنافية للأداب، بمنطقة الزمالك، وقدمت المتهمة جواز سفر، يثبت أنها خليجية، وعقب إحالتها للمحاكمة حصلت على حكم براءة، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.

وبإخطار إحدى السفارات التابعة لدولة عربية، لحضورها لجلسة الاستئناف أمام المحكمة تبين أن المتهمة انتحلت اسم شقيقتها الخليجية، فتم القبض على المتهمة، وأمرت النيابة بإحالتها لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير.