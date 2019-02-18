video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المؤبد لربة منزل زورت اسم شقيقتها للهروب من قضية دعارة بقصر النيل

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:56 م
المؤبد لربة منزل زورت اسم شقيقتها للهروب من قضية دعارة بقصر النيل أوراق مزورة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى بمعاقبة سيدة بالسجن المؤبد بتهمة تزوير اسم شقيقتها للهروب من قضية دعارة.
 
وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت سيدة لمحكمة الجنايات، بتهمة انتحال صفة، وتزوير اسم شقيقتها للهروب من قضية دعارة بقصر النيل.
 
وتعود أحداث الواقعة، عندما ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على  المتهمة "أمل. س"، فى شبكة للأعمال المنافية للأداب، بمنطقة الزمالك، وقدمت المتهمة جواز سفر، يثبت أنها خليجية، وعقب إحالتها للمحاكمة حصلت على حكم براءة، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.
 
وبإخطار إحدى السفارات التابعة لدولة عربية، لحضورها لجلسة الاستئناف أمام المحكمة تبين أن المتهمة انتحلت اسم شقيقتها الخليجية، فتم القبض على المتهمة، وأمرت النيابة بإحالتها لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة المتهم بترويج عملات ورقية مزورة بالتجمع الخامس لـ23 مارس

تأجيل محاكمة 5 متهمين بترويج عملات ورقية مزورة بالبساتين لـ30 يناير

حبس تشكيل عصابى متخصص فى سرقة السيارات وبيعها بأوراق مزورة

جنايات القاهرة

عقوبة التزوير

تزور اسم شقيقتها للهروب من قضية دعارة

اوراق مزورة

تزوير مستندات




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة